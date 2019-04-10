Кому було вигідно підірвати літак з президентом Польщі Качинським

Сьогодні – дев’яті роковини Смоленської катастрофи, коли в Росії загинув президент Польщі Лех Качинський.

Його літак вибухнув – такі дані лабораторії британського міністерства оборони. Їх дослідження прямо протирічать версії Кремля про те, що причина аварії – помилка пілотів. На більшості зразків розбитого Ту-154 та на тілі однієї з жертв знайдено сліди тротилу.

Літак Ту-154М прямував з Варшави до Смоленська. У пункті призначення – низькі хмари та туман. Сісти з першого разу диспетчерам не вдається. Тож вирішують йти на друге коло. Але злітати змушені з яру і під час маневру чіпляють крилом дерева. Літак нахиляється, перевертається і падає на землю. За кілька хвилин зв`язок з диспетчерами обривається.

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Тоді під Смоленськом загинули 96 осіб – еліта польського суспільства. Зокрема, президентське подружжя Леха та Марії Качинських, представники політичних, військових, релігійних кіл країни. Розслідування Смоленської катастрофи триває вже 9 років. Москва досі не повернула уламки розбитого літака, а головне – самописці – чорні ящики. Кремль намагається переконати світ, що всі 9 років веде власне розслідування.

Коли у Польщі нарешті отримали експертизу з Москви, то знайшли багато помилок. Дійшло до того, що після ексгумації у трунах загиблих виявили тіла інших жертв. У Варшаві переконані: останки недбало складали у домовини. А два тіла взагалі замінили.

Москва досі наполягає: катастрофу спричинила помилка пілотів, мовляв, ті, не хотіли саджати літак за поганої видимості, але на них тиснули генерали і примушували приземлятися. Водночас, поляки дедалі більше схиляються до версії, що авіакатастрофа під Смоленськом – це замах на тодішнє керівництво держави.

Тепер, окрім британських вчених, фізико-хімічні експертизи проводять лабораторії Італії та Північної Ірландії. Можливо, ці висновки дозволять остаточно поставити крапку у справі Смоленської катастрофи. Поляки сьогодні вшановують загиблих і сподіваються нарешті дізнатися правду – що ж сталося під Смоленськом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що РФ могла підробити чорні скриньки після Смоленської трагедії.

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