Кому было выгодно взорвать самолет с президентом Польши Качиньским

Сегодня – девятая годовщина Смоленской катастрофы, когда в России погиб президент Польши Лех Качиньский.

Его самолет взорвался – таковы данные лаборатории британского министерства обороны. Их исследования прямо противоречат версии Кремля о том, что причина аварии – ошибка пилотов. На большинстве образцов разбитого Ту-154 и на теле одной из жертв найдены следы тротила.

Самолет Ту-154М направлялся из Варшавы в Смоленск. В пункте назначения – низкие облака и туман. Сесть с первого раза диспетчерам не удается. Поэтому решают идти на второй круг. Но слетать вынуждены из оврага и во время маневра цепляют крылом деревья. Самолет наклоняется, переворачивается и падает на землю. Через несколько минут связь с диспетчерами обрывается.

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Тогда под Смоленском погибли 96 человек – элита польского общества. В частности, президентская чета Леха и Марии Качиньских, представители политических, военных, религиозных кругов страны. Расследование Смоленской катастрофы продолжается уже 9 лет. Москва до сих пор не вернула обломки разбитого самолета, а главное – самописцы – черные ящики. Кремль пытается убедить мир, что все 9 лет ведет собственное расследование.

Когда в Польше наконец получили экспертизу из Москвы, то нашли много ошибок. Дошло до того, что после эксгумации в гробах погибших обнаружили тела других жертв. В Варшаве убеждены: останки небрежно складывали в гробы. А два тела вообще заменили.

Москва до сих пор настаивает: катастрофу вызвала ошибка пилотов, мол, те, не хотели сажать самолет при плохой видимости, но на них давили генералы и заставляли приземляться. В то же время, поляки все больше склоняются к версии, что авиакатастрофа под Смоленском – это покушение на тогдашнее руководство государства.

Теперь, кроме британских ученых, физико-химические экспертизы проводят лаборатории Италии и Северной Ирландии. Возможно, эти выводы позволят окончательно поставить точку в деле Смоленской катастрофы. Поляки сегодня вспоминают погибших и надеются, наконец, узнать правду – что же произошло под Смоленском.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что РФ могла подделать черные ящики после Смоленской трагедии.

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