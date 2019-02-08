Корпус із пластика, скло від телевізора: на Львівщині чоловік зібрав електромобіль

Кермо від дитячого велосипеда, корпус із пластика, скло від телевізора, та їздить без пального.

На Львівщині чоловік власноруч сконструював електромобіль. Радіомеханік Василь працював без креслень, лиш переглядав інтернет.

Заряджається його електрокар від звичайної розетки. Зарядки вистачає на 120 кілометрів. Максимальна швидкість – 45 кілометрів на годину. Є навіть круїз-контроль, освітлення салону, зарядка для мобільного та обігрівач скла.

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Габарити дозволяють рухатися велодоріжками, тож реєстрації транспортний засіб не потребує. Попри компактність у салоні є місце для двох пасажирів.

До слова, кросівки Puma тепер зашнуровує мотор, а управляти можна телефоном.

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