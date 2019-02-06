Митниця не враховує вартість авто: скільки коштує розмитнення євроблях

Майже 5 мільярдів гривень надійшло до бюджету від розмитнення євроблях. Власники авто на іноземній реєстрації намагаються встигнути оформити документи до завершення пільгового періоду.

Та є чимало незадоволених. Водії скаржаться, митниця часто не враховує вартості авто, яка зазначена в документах, а на власний розсуд оцінює машину. Часто різниця сягає кількох тисяч євро. Тож підрахувати, скільки вам обійдеться залізний кінь з-за кордону – фактично неможливо.

Численні калькулятори в інтернеті розраховують платежі за ціною, яка зазначена в договорі купівлі-продажу авто. Натомість митні інспектори проводять власний моніторинг цін та нерідко корегують платежі. Звісно, до підвищення.

Адвокат Віктор готує позов до суду на київську митницю. Згідно з документами його клієнт у Німеччині придбав Skoda 2015 року випуску за 7700 євро. Та митний інспектор назвав свою ціну цього авто – майже 13000. Відповідно власник Skoda замість запланованих двох семисот євро митних платежів має сплатити до бюджету 4300 євро. Адвокат обурюється – митники не взяли до уваги ні експортної декларації, що оформлена в країні ЄС, ні рахунку-фактури, ні висновку незалежного експерта.

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На митниці пояснюють, мають повне право переглядати вартість автомобіля. Для цього використовують кілька міжнародних джерел із цінами на авто. Враховують і середню ринкову вартість, і пробіг машини, адже нерідко власники машин занижують.

Нагадаємо, в Україні скасували заборону на продаж авто, які були ввезені в країну за зниженим акцизом.

Опубліковано Лютий, 06 в 16:55



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