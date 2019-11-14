Кріобанк та стерильні палати: яким буде новий корпус Охматдиту

Три президенти, 6 міністрів охорони здоров’я і майже стільки ж прем’єр-міністрів – вже 10 років держава будує корпус всеукраїнської дитячої лікарні Охматдит. За цей час у столиці з’явилися сотні нових багатоповерхівок та торгівельних центрів, а от завершити зведення важливої для країни лікарні ніяк не вдається.

Новий корпус головної дитячої лікарні країни знову чекає на фінансування. З новинок радіологічного відділення Охматдиту – модуль. Він простояв 5 років у коробках і з грудня, нарешті, почне працювати. Апарат розрізняє природу складних захворювань і особливо важливий в онкології.

До обстеження в пацієнтів уводять радіофармпрепарати. Оскільки речовина радіоактивна – є спеціальна кімната для прийому і фасування. У приміщеннях – дозиметри.

Із закупівель 5-річної давнини ще не працює позитронно-емісійний томограф для виявлення активності раку в лімфовузлах. Але він уже потребує ремонту.

Керівник будівництва показує – завершили роботи на блоках А і Б площею 23 тис. квадратних метрів. У коридорах 3 типи освітлення. Для кабінету пересадки кісткового мозку від родинних донорів – два способи відчинення дверей.

Дивіться: 44 врятованих – перші результати роботи нового корпусу Охматдиту

Оскільки бактеріологічна безпека одна з найважливіших тут – на панелі-дзеркалі постійно демонструють ролик, як правильно мити руки.

Останній етап добудови нового корпусу Охматдиту – це блок В. 20 тис. квадратних метрів. Тут буде приймальна для швидкої допомоги. 12 операційних, кріобанк, палати для дітей після хіміотерапії та, 12 суперчистих блоків для діток з пересадкою кісткового мозку від неродинних донорів.

Добудувати новий корпус обіцяють до червня наступного року.

Але оснастити його необхідним обладнанням та повністю запустити в експлуатацію навряд чи вдасться, оскільки держава зменшила фінансування на наступний рік на 100 млн грн., виділивши тільки 500 млн.

Аби всі операційні та відділення запрацювали, потрібно ще півтора мільярда гривень. Звичайно, держава може за традицією знову зволікати з будівництвом. І тоді здоров’я, і життя дітей – на совісті вже нових чиновників.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Охматдиті почали оперувати пухлини головного і спинного мозку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.