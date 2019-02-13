В Охматдиті почали оперувати пухлини головного і спинного мозку – ексклюзивне відео
Спеціальний мікроскоп, з допомогою якого можна робити операції з видалення пухлин головного і спинного мозку з’явився у дитячій лікарні Охматдит.
Це обладнання – як очі для нейрохірурга. Воно дозволяє в десятки разів збільшити зображення, а отже – робити життєво важливі операції більш точно.
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Видалення пухлин головного і спинного мозку, вроджених дефектів розвитку – найскладніші нейрохірургічні операції – у світі проводять лише з таким обладнанням.
Гроші на мікроскоп – 5,5 млн. грн, – зібрали благодійники з фонду Таблеточки. Без цього приладу – багатьом маленьким пацієнтам відмовляли в лікуванні. Тепер же рятуватимуть до трьохсот дитячих життів на рік.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Охматдиті медсестри привласнили ліків на 8 млн грн.