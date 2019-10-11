Кросовер Ford Puma 2019: характеристики та ціна

Американський автобренд Ford розпочав виробництво в Румунії свого компактного кросовера Puma.

Новинка отримала помітні риси від хетчбека Fiesta і на європейському ринку планує скласти конкуренцію Volkswagen T-Roc.

У Puma чималий, як для класу компактних паркетників, багажник на 456 літрів. Літровий двигун в дуеті зі стартером-генератором на 48 вольт, видає потужність до 155 коней, але витрачає менше 6 літрів на сотню.

Авто має активний круїз-контроль, системи утримання в смузі та розпізнавання пішоходів, крісла з функцією масажу та 8-дюймовий сенсорний дисплей.

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Ціна новинки стартує від €23 тис.

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