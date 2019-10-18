Куховарить і доглядає за літніми людьми: як працює система Розумний дім у Європі

Європа дедалі активніше переходить на систему Розумний дім. Концепція завойовує німецькі квартири – з планшета можна керувати освітленням, регулювати не лише яскравість, а й колір ламп. Допоможе техніка й готувати – достатньо покласти харчі в пічку, а далі на екрані вибрати режим і система сама куховаритиме.

Сучасні пральні машини відкриваються від помаху ноги. Телевізори стають дедалі більшими. Але дизайнери задумалися: коли техніку не використовують, екрани схожі на великий чорний прямокутник. Тож остання тенденція дизайну – телевізори самі ховаються в нішах.

Проте, коли екрани майже зникають з наших житлових кімнат, штучний інтелект стає справжнім господарем у квартирі. Спочатку в любителів технологій, адже пересічні європейці все ще побоюються штучного інтелекту.

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Роботи вже стають домашніми помічниками – зокрема, для пенсіонерів. Вони стежать за своїми підопічними, допомагають їхнім родичам спілкуватися з літними людьми. Приміром, якщо підопічний не відповідає на дзвінок, робот під’їде і за допомогою камери покаже, що відбувається у квартирі. Також родичі можуть переконатися, чи не забули вимкнути чайник або праску, чи відчинені двері.

Комп’ютери роблять життя легшим. Головне – не боятися їм довіряти, – переконують споживачів європейські виробники.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві з’явилась надсучасна вулиця.

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