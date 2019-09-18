Курс української гривні укріплюється: чому нацвалюта стрімко зміцнює свої позиції
Гривня встановлює рекорди. Але вперше за останні роки – позитивні. Ще на початку 2019-го офіційний курс був понад 28 грн. за долар, влітку – 25. Наша валюта нетипово для осені укріпилася. Наразі долар в обмінниках по 24,76 грн.
Маємо таку міцну гривню, бо на валютному ринку нині надлишок доларів.
Доларів багато через збіг одразу кількох факторів. Головний – стрімкий ріст закордонних інвестицій. Іноземці за валюту масово скуповують українські облігації внутрішньої державної позики. Це цінні папери, які випускає міністерство фінансів і які гарантують високу дохідність – до 17% річних.
На Заході такого прибутку не знайти. Тож від початку року нерезиденти придбали їх на колосальну суму – майже 90 млрд грн. Це в 14 разів більше ніж торік – стільки ще не купували ніколи.
Так завзято іноземці купують облігації, бо довіряють новій владі.
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Валюти багато ще й через дешеві газ і нафту. І навпаки – високі ціни на метал і зерно. До того ж цієї осені врожаї рекордні. За вісім місяців продали товару за кордон на $6 млрд. Це майже на $2 млрд більше ніж торік. Металурги теж з прибутками. Об’єми продажів руди впали, але ціна зросла. Продали майже на $7 млрд.
Виросли й обсяги продажів IT-продукції за кордон. Галузь завела в Україну понад $2,5 млрд. Збільшився приток валюти і від заробітчан. За різним підрахунками, до кінця року від них на ринок потрапить $15 млрд. І це теж рекорд.
Точно одне – таке різке зміцнення гривні для нашої слабкої економіки може спричинити серйозні проблеми, і навпаки – ослабити нацвалюту, – пояснюють економісти. Тож, щоб не втратити свої кровні, радять розумно зберігати заощадження.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара.