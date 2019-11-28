Квартири знову заливає дощем: у Миколаєві припинили ремонт будинку

У Миколаєві припинили капітальний ремонт старого будинку, де живуть сотні людей. Влада виділила частину коштів, вже почали дах лагодити, але раптом фінансування зупинилося.

На продовження робіт грошей немає, заявили чиновники і порадили мешканцям самим збирати на ремонт.

Мешканці бояться ходити під стінами, з балконів і даху падають цеглини, квартири знову заливає дощем.

Вісім років тому місто дослухалось до скарг людей, і зробило перший проект капітального ремонту сталінки. Однак, 2,5 млн грн в бюджеті на роботи не знайшли. Тепер щороку проект переробляють, а мешканців годують обіцянками.

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Грошей доремонтувати будинок не вистачило, пояснюють у департаменті житлово-комунального господарства. Їх, можливо, знайдуть наступного року. Для прискорення робіт мешканцям радять зробити ОСББ та самим зібрати гроші на завершення ремонту.

До слова, вчора Факти ICTV писали, що у 45-тисячний Світловодськ на Кіровоградщині досі не подали тепло.

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