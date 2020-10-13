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Відкриття музичних лавок у парку Нивки

У Києві з’явилися мультимедійні лавочки. Таку музичну новацію урочисто відкрила компанія Інтергал-Буд у рамках масштабної реконструкції західної частини парку Нивки. Кияни та гості міста відтепер, присівши на розумні лавочки, можуть послухати 8 пісень про Київ. Та ще й підзарядити свої гаджети. До речі, живлення лавочок відбувається за допомогою сонячних батарей.

Цікава історія ідеї, яка поєднує дві європейські столиці – Київ та Варшаву.

Свято було подвійним – захід присвячено ще й нещодавньому переїзду відділу продажів ЖК Нивки-Парк у новий офіс. У програмі були смачні пригощання, спортивні, творчі й розважальні забавки на будь-який вік та смак.

Найвищий світловий фонтан в Україні

У Києві відкрили найвищий світловий фонтан в Україні, який знаходиться у парку Партизанської слави.

Він був внесений до Національного реєстру рекордів України як найвищий світловий пішохідний фонтан. Відповідний сертифікат вручили Київзеленбуд під час відкриття.

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