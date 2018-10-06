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Квітковий бал у Харкові: 40 тис. хризантем, театр тварин та кінне шоу

Хризантема править балом. У Харкові відкрився найбільший квітковий фестиваль України. Із хризантем тут створено сотні чудернацьких скульптур. Відвідувачі у захваті.

40 тисяч королев осені у квіткових скульптурах та художніх композиціях – у Харкові відкрився бал хризантем. Вже всьоме флористичне диво збирає десятки тисяч людей з усіх куточків країни, які приїжджають. аби полюбуватися та зробити селфі з дивовижними фігурами.

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Над створенням флористичних шедеврів озеленювачі працювали понад три тижні. Цьогоріч бал хризантем присвятили дню вчителя,  а на відвідувачів чекають флешмоби, театр тварин та кінний шоу-парад.

Вхід на територію парку безкоштовний, а триватиме бал хризантем ще протягом місяця.

Раніше Факти ICTV писали, як влаштований каштановий бізнес в Україні.

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