Вигідна справа. Як влаштований каштановий бізнес в Україні

Бізнес під ногами – вже другий тиждень у Києві всі пункти вторинної сировини приймають звичайні каштани.

Їх широко використовують у медицині та косметології. Киян відгукнулося на заклик багато, адже гроші просто падають з дерева.

Каштановий бізнес в Україні, з одного боку, ховається через податки та бюрократичну тяганину, з іншого – виявляється вигідною справою, оскільки каштан, під час мандрівки за кордон, дорожчає разів у 10.

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Каштани масово скуповують і через інтернет. Кіло плодів можна продати по 2.50, 3.50, за десять – удесятеро дорожче.

До слова, енергетична революція на Львівщині. Містечко Жовква, що за три десятки кілометрів від обласного центру, наполовину відмовилось від газу. А це, у свою чергу, менші цифри у платіжках містян.

Опубліковано Жовтень, 04 в 11:13



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