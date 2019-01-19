Латати дороги взимку – реальність. Нова інноваційна суміш з Європи

Укладали асфальт на сніг у селі Прилуцьке – ремонтували дорогу, що десятки років була вкрита глибокими ямами. Село Поромів – тут асфальт сипали просто у болото.

Випробовують нову технологію, що дозволить робити ямковий ремонт за низьких температур і складних погодних умов. Кажуть, чекали поки інноваційну суміш сертифікують.

Експериментують на найбільш проблемній ділянці – Дубнівській об’їздній. Вона вся вкрита величезними ямами, які неможливо оминути. Тиждень тому за новою технологією заасфальтували одну з вибоїн. Робили це, кажуть, при -14, тепер беруть проби.

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За цією технологією – у старий асфальт, який зрізали з дороги, додають рідку суміш європейського виробника, нагрівають у машині й на місці латають дірки.

Та дорожники результатом задоволені. Запевняють – за тиждень покладена при мінусі латка витримала навіть інтенсивний рух вантажівок. Остаточні результати проб будуть готові за тиждень. Якщо дотримаються усіх норм – так працюватимуть і на решті волинських доріг.

До слова, українські вчені у США випробовують революційний метод лікування раку.

Опубліковано Cічень, 19 в 16:19



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