Без асфальту та з півметровими вирвами: стан дороги між Запоріжжям і Маріуполем

Вирви глибиною до півметра, подекуди повна відсутність асфальту та розбиті узбіччя. Саме так зараз виглядає ділянка стратегічної траси, що поєднує Запоріжжя із прифронтовим Маріуполем. Ремонт тут планували зробити ще торік. Але, як запевняють у службі автомобільних доріг – фінансування так і не дочекалися. Тож поки посадовці шукають гроші, водії продовжують втрачати нерви та підвіски своїх автівок.

Трасу Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь неофіційно називають дорогою життя. Раніше це був найзручніший і найкоротший шлях із Запоріжжя на Донбас – всього дві сотні кілометрів. Тепер цю відстань доводиться долати аж за 6 годин. Необхідність капітального ремонту назріла ще 5 років тому. Однак роботи досі не розпочали.

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На реставрацію 130-ти км проблемної траси треба 1 млрд 700 млн, кажуть в автодорі. За прогнозами, цього року область отримає вчетверо менше. Тому шансів на повний ремонт дороги як цього, так і наступного року – поки немає.

Поки дорожники радять водіям користуватися альтернативними шляхами до Маріуполя – через Бердянськ і Мелітополь. Це на 60 і 100 км далі, але збереже час, гроші й нерви. Щоправда, і ці дороги поступово руйнуються.

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Опубліковано Cічень, 18 в 20:17



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