У центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток: студентів евакуювали

У самому центрі Дніпра мало не обвалився студентський гуртожиток Дніпровського політехнічного університету.

Трапилося це вчора ввечері. Біля фундаменту будівлі провалився ґрунт – утворилась глибока яма.

Студентів, які були в приміщені, евакуювали в сусідній гуртожиток. Ніхто не постраждав.

На місці одразу почала працювати спецтехніка – в яму записали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону.

Дивіться: Живуть в руїнах два місяці: на Прикарпатті людям не надали компенсації від повені

Нині у Дніпрі спеціальна комісія вирішує, що далі робити з гуртожитком. У його стінах – тріщини, а на будівлі встановили маячки, аби стежити, чи будуть подальші зміщення.

Раніше Факти ICTV писали про аварійні будинки Франківська та хто має їх відновлювати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.