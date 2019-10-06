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У центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток: студентів евакуювали

У самому центрі Дніпра мало не обвалився студентський гуртожиток Дніпровського політехнічного університету.

Трапилося це вчора ввечері. Біля фундаменту будівлі провалився ґрунт – утворилась глибока яма.

Студентів, які були в приміщені, евакуювали в сусідній гуртожиток. Ніхто не постраждав.

На місці одразу почала працювати спецтехніка – в яму записали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону.

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Нині у Дніпрі спеціальна комісія вирішує, що далі робити з гуртожитком. У його стінах – тріщини, а на будівлі встановили маячки, аби стежити, чи будуть подальші зміщення.

Раніше Факти ICTV писали про аварійні будинки Франківська та хто має їх відновлювати.

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