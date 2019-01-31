Ліпнина сиплеться, цегла відпадає: небезпечні балкони Львова

Небезпека над головою. У Львові понад 200 балконів в аварійному стані. Вони вражають цікавими архітектурними елементами – та можуть вбити.

Зелений колір на балконах львівських будинків – гарантована ознака аварійності. Такою сіткою обгорнули ті частини фасадів, які перебувають у найгіршому стані. Деякі чекають хоча б на захисну сітку не один місяць. У провулку Крива Липа багато років балкон обсипається.

В управлінні пояснюють, за стан балкону відповідають власники квартири. За спеціальною інструкцією, яку для них розробили чиновники, ремонтувати їх можна самотужки, зберігаючи автентичні форми. Ремонтують аварійні балкони повільно – лише 30 на рік.

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Фінансувати ремонт повинні і мешканці квартир з аварійними балконами. Його вартість – від 50 до 200 тисяч гривень. Якщо таких грошей у людей не буде, історична оздоба, у найкращому випадку, опиниться під захисною сіткою.

Нагадаємо, дах провис і сиплеться, а стіни – тріщать. У таких умовах змушені жити мешканці 12 квартир 3-поверхівки в центрі Івано-Франківська.

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