Почалося літо, а разом з цим сезон круїзів та спекотних країн. Коли вигідніше брати відпустку, чи мають право керівники відмовляти у відпочинку або насильно “виганяти” у відпустку – у матеріалі Фактів ICTV.

Як взяти відпустку і істотно не втратити у зарплаті – запитали у досвідченого адвоката Олександра Босенка.

Ура, відпустка!

Згідно із законом кожен українець має право на щорічну відпустку у розмірі не менше 24 календарних днів. У цей період за ним зберігається місце роботи і заробітна плата.

Також передбачені додаткові щорічні відпустки для деяких категорій громадян, а саме для:

працівників зі шкідливими умовами праці;

окремих категорій ветеранів війни;

в інших випадках, передбачених законодавством.

У рамках категорії “додаткова” також надається творча відпустка і відпустка для підготовки та участі у змаганнях.

– Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо, – говорить юрист.

Загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.

Варто зазначити, що у перший рік роботи на підприємстві співробітник може взяти повну щорічну основну і додаткову відпустки тільки у разі, якщо він відпрацював не менше 6 місяців у цій організації.

Але тут є виняток і він стосується:

жінок перед декретом чи після нього, а також жінок, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

осіб з інвалідністю;

осіб у віці до 18 років;

чоловіків, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

особливих категорій військових.

Варто також сказати, що відпускні працівникам виплачуються не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.

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Коли вигідніше брати відпустку?

Існує думка, що не варто брати відпустку у вихідні та святкові дні, оскільки це невигідно з фінансової точки зору. Але це не зовсім так.

Це твердження справедливе лише стосовно святкових днів.

У період відпустки не включаються і не оплачуються святкові дні.

Наприклад, співробітник взяв відпустку з 27 квітня по 11 травня на 12 днів. У цьому випадку не враховуються 28 квітня (Великдень) 1 і 9 травня, оскільки це святкові дні.

А ось що стосується вихідних (субота і неділя), то вони навпаки оплачуються. Виходить, що людина з їх урахуванням отримує більшу суму відпускних, ніж без них.

Крім того, вигідніше брати відпустку, коли у місяці більше робочих днів.

– Наприклад, у липні більш вигідно брати відпустку, ніж у січні або у травні, оскільки у липні більше робочих днів, ніж у січні або у травні. Про це свідчить закон, а саме Кодекс законів про працю України (ст. 73, п. 7). Там чітко прописано, що святкові дні, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються, – заявляє юрист.

Відмова у відпустці – табу

За словами Олександра Босенка, керівництво не має право відмовляти у відпустці співробітнику, якщо той пропрацював на підприємстві не менше 6 місяців.

– Право на відпустку має кожен громадянин України, який перебуває у трудових відносинах з підприємством, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності фірми, а також той, хто працює за трудовим договором у фізичної особи. Це право закріплено у ст. 2 ЗУ Про відпустки, – каже юрист.

Правда, варто попередньо узгодити цей момент з начальством. Зазвичай це робиться у графіку щорічних відпусток.

– Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються керівництвом. При складанні графіків враховуються інтереси підприємства, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (ст. 10 ЗУ Про відпустки), – роз’яснює експерт.

Чи можуть “виганяти у відпустку”?

Виганяти насильно або списувати відпустку керівництво не має права.

– Виганяти ніхто не має права. Закон про відпустки забороняє не надавати відпустку працівникам, – заявляє юрист.

Натомість співробітник також не може відмовитися від права на відпочинок, але за це його штрафувати чи звільняти, звісно, ніхто не буде.

– Ніякі штрафні санкції йому за це не загрожують. Взагалі українське законодавство не містить забов’язань, які б змусили працівника ходити у щорічну відпустку. Натомість така норма є у конвенції Міжнародної організації праці про оплачувані відпустки від 24 червня 1970 р. МОП визнає недійсними та забороняє не використовувати мінімальну щорічну відпустку та не дає право на заміну її компенсацією. Проте тут також не сказано про санкції щодо таких працівників, – каже юрист.

Крім того, експерт зазначає, що проблеми скоріше можуть виникнути у роботодавця, якщо той відмовляє працівнику у відпусці.

Перенесення відпускних

Через те, що у практиці все ж таки зустрічаються випадки, коли людина або не хоче, або не може йти у відпустку й існує таке поняття як “перенесення відпускних”

Щорічна відпустка може бути перенесена на вимогу працівника у разі, якщо його не сповістили про дату відпустки. Це повинні зробити мінімум за 2 тижні до початку відпустки. Також співробітник може зажадати перенесення відпустки на інший період, якщо йому за 3 дні до початку відпустки не виплатили відпускні.

Крім того, існує ще ряд більш істотних моментів, коли відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена:

тимчасова непрацездатність (людина втратила працездатність, наприклад, за день до відпустки);

виконання працівником державних або громадських обов’язків. У цю категорію можна віднести правоохоронців, надзвичайні служби та інші;

настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Це якщо щорічна відпустка збігається з періодом пологів або перед ними (8-9 місяць вагітності);

збіг щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. Це якщо щорічна відпустка припадає на період навчання.

Чи можуть викликати з відпустки?

Тільки уявіть собі, ви сидите на березі блакитного моря, грієтеся на сонечку і неквапливо потягуєте коктейль з келиху і тут, як сніг на голову, дзвінок керівництва: “Ти терміново потрібен на роботі, у нас НП!” – і все, вся відпустка коту під хвіст. Неприємна ситуація, чи не так? А чи має взагалі керівництво на це право?

– На жаль, має, але тільки у надзвичайних ситуаціях. Так, у ст. 79 КЗпП сказано, що відкликання з щорічної відпустки допускається тільки за згодою працівника для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення нещасних випадків на підприємстві – простою, псування майна тощо, – каже Олександр Босенко.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Суть у тому, що відпускні виплачуються перед відпусткою, тобто, якщо працівника відкликали на один день з відпустки, то за цей день вже нараховані відпускні, тому йому донарахують різницю при виплаті наступної зарплати.

Математично це виглядає так: зарплата за звичайний робочий день – відпускні за 1 день, які вже виплачені = зарплата за робочий день, який був відпусткою (з урахуванням вже виплачених відпускних).

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Отже, ми розібралися у всіх тонкощах відпусток і з’ясували, що з фінансової точки зору відпустку краще брати, коли у місяці більше робочих днів і немає свят. Більшу суму відпускних можна отримати, захопивши вихідні (суботу, неділю).

Крім того, ми з’ясували, що керівництво не має право відмовляти у відпочинку, а також “виганяти” або списувати відпустку. Але при цьому відмова співробітника від щорічної відпустки також не передбачена: мінімальна відпустка строком 24 дні має бути використана.

Відпочивайте із задоволенням! Нехай Ваша відпустка пройде без неприємних нюансів і наповнить Вас енергією та силою на весь наступних робочий рік.

Ангеліна Маліновська