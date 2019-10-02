“ЛНР” та “ДНР” розпочали перепис населення

В ОРДЛО розпочали перепис населення.

Триватиме він до 14 жовтня, повідомляють ЗМІ терористів. Для цього працюватимуть стаціонарні пункти.

Також планують робити обхід квартир.

Окупаційна влада під виглядом перепису намагається зібрати інформацію про людей: статки, зв’язки, переконаний заступник голови Луганської обласної адміністрації.

Це дуже небезпечно для тих, хто живе на українській території, але приїздить на окуповану.

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До слова, на окупованій частині Луганщини на гранаті підірвалися п’ятеро дітей.

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