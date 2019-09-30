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На окупованій частині Луганщини на гранаті підірвалися п’ятеро дітей

П’ятеро дітей від 7 до 13 років підірвалися на гранаті на окупованій частині Луганщини. Сталося все у вихідні в селі Чорногорівка, це глибокий тил ОРДЛО.

Як стверджують бойовики, діти знайшли схрон боєприпасів, коли гуляли недалеко від лісового масиву поряд із житловими будинками.

Підлітки дістали поранення м’яких тканин. Нині всі перебувають у лікарні.

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Двоє в стабільно важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.

До слова, підозрюваний у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 Володимир Цемах знову в Україні. З Росії бойовик повернувся на окуповану територію Донбасу.

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