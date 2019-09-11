Україна проти Росії: ЄСПЛ проведе слухання щодо Криму

11 вересня Європейський суд з прав людини розпочинає слухання у справі Україна проти Росії щодо загарбання росіянами Криму.

Процес мав початися в лютому, але його відклали. У позові Києва йдеться про катування та факти жорстокого поводження з українськими вояками під час анексії, утиски прав кримських татар, переслідування журналістів та залякування священиків, а ще привласнення окупаційною владою майна.

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Все це грубі порушення міжнародної Конвенції про захист прав людини й основних свобод.

До слова, у Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії.

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