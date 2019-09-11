Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Україна проти Росії: ЄСПЛ проведе слухання щодо Криму

11 вересня Європейський суд з прав людини розпочинає слухання у справі Україна проти Росії щодо загарбання росіянами Криму.

Процес мав початися в лютому, але його відклали. У позові Києва йдеться про катування та факти жорстокого поводження з українськими вояками під час анексії, утиски прав кримських татар, переслідування журналістів та залякування священиків, а ще привласнення окупаційною владою майна.

Дивіться: Смертельний шторм у Криму – шестеро загиблих

Все це грубі порушення міжнародної Конвенції про захист прав людини й основних свобод.

До слова, у Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЄС не визнає “місцеві вибори” в окупованому Криму
Стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму
У Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії
Висип і печіння в очах: кримчани скаржаться на хімічні викиди в Армянську
Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму
Десантний корабель Ямал флоту РФ брав участь у захопленні Криму – ЗМІ
СБУ перевіряє діяльність кінотеатрів IMAX в Криму
Україна не відкриє водопостачання в Крим – представник президента

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка