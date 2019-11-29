Лунає українська і готують борщ: найпопулярніший ресторан Чикаго Тризуб

Сто років тому на околиці Чикаго оселилися перші переселенці з України. Тепер це центр міста, де часто лунає українська мова і кожен може пізнати нашу історію, традиції та кухню.

Тут – найбільший у світі тризуб. Він зображений на чотириповерховому будинку, де розташувався один з найвідоміших українських ресторанів Тризуб. У ньому завжди багато людей, адже це не просто ресторація, а справжній музей, де зібрана унікальна колекція експонатів. Це, як шматочок рідної землі посеред мегаполіса, що живить любов до України.

Українська кухня в Тризубі отримала нове втілення. У меню є традиційні страви, але пристосовані для американців. Шеф-кухар Катерина вигадує нові способи подачі. Класичні деруни в Тризубі – кольорові.

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У меню також кольорові вареники із сиром та моцарелою, голубці з екзотичного м’яса бізона та диким рисом і добре відомий бограч, але за американським рецептом.

Сучасний банош, як і деруни, готують у фритюрі і подають із традиційними соусами – сметана, грибна підлива чи шкварки. Американці – в захваті. Але все ж абсолютний лідер – борщ.

Ресторан відкрили три роки тому в розпал війни з Росією. Тут американським відвідувачам не втомлюються нагадувати, який агресор вбиває українців на Сході. Українським духом перейнявся і американський персонал.

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