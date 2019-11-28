Як святкують День подяки 2019 у США за традиціями
День подяки розпочинається у США. Це одне з найбільших національних свят.
Головне – це день, коли члени родин, як далеко б не були одне від одного, збираються разом, щоб поспілкуватися, поділитися і сумним, і веселим та зарядитися добрим настроєм перед тривалішими святкуваннями – різдвяними.
День подяки відзначають у пам’ять про події 1621 року, коли жителі Плімутської колонії святкували урожай. Його зібрали після голодної зими, пережитої завдяки допомозі індіанців. Цього року погода змусила декого переглянути плани. Через ранні сніги в кількох штатах скасували або відклали сотні авіарейсів.
Головна страва до Дня подяки – смажена індичка.
Саме нею, за легендою, пригощали колоністи запрошених індіанців у 17 столітті. Через дедалі популярніше в країні вегетаріанство натуральну птицю останнім часом потіснили виробники так званого мʼяса з рослин.
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Цього року публіка найвідомішого параду побачить чимало улюблених героїв дитячих книжок і мультфільмів. Супроводжуватимуть фігури клоуни, музиканти та команди чірлідерів. Та ще напередодні кілька сотень людей прийшли подивитися, як надувають фігури.
Факти ICTV також зібрали рецепти традиційних страв на День подяки.