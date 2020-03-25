Майже 200 тис. грн за порушення карантину: як Польща бореться з Covid-19

За тиждень в Польщі кількість підтверджених випадків зросла на понад 600. На сьогодні (25 березня) зафіксовано 927 хворих і 12 смертей. Тож тут теж оголошено особливий стан епідемії та від вчора діють нові обмеження.

До 11 квітня по всій Польщі заборонено виходити на вулицю, окрім деяких випадків, наприклад – проїзд до роботи, якщо ти допомагаєш, як волонтер боротися з коронавірусом. Дозволено також вийти за харчами в магазин чи за ліками в аптеку і прогулятися з собакою. Але разом має бути не більше двох людей.

Обмеження діють і в громадському транспорті. До трамваю чи автобуса може одночасно сісти половина від сидячих місць. На вулиці Кракова виїхало більше транспорту.

Нові правила повністю забороняють будь-які масові скупчення людей, жодних зібрань, конференцій, концертів та вечірок.

Для тих, хто перебуває на 14-денному карантині, створили державний мобільний додаток, через який суворо контролюють, аби людина не виходила зі свого помешкання. Двічі на день кожен, хто на самоізоляції, зобов’язаний зробити селфі, разом з локалізацією, і відправити фото на спеціальний додаток.

Від 20 березня, штраф за порушення карантину зріс до 30 тис. злотих, це майже 200 тис. грн. Люди все одно його порушують, днями зловили 4 українців, які в часі карантину пішли в магазин.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Кракові люди виходять з дому лише за продуктами.

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