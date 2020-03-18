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5 тис. злотих за порушення карантину. У Кракові люди виходять з дому лише за продуктами

Увечері 16 березня у Кракові підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, вона у задовільному стані, її привезли до університетської лікарні. Загалом  у Малопольському воєводстві з підозрою госпіталізовано 16 людей, на карантині  – 311. Усі, хто повернулися до Польщі після опівночі 15 березня, автоматично зобов’язані пройти домашній двотижневий карантин. Дотримання режиму контролюватимуть представники санепідему за допомогою поліції. Штраф за порушення 5 тис. злотих, це майже 35 тис. грн.

На вулицях порожньо, Краків без туристів, люди виходять лише в магазин за продуктами. Торгові центри, ресторани, кінотеатри та фітнес-центри припинили роботу. Президент міста закликає мешканців із розумінням поставитися до таких заходів. Деталі у сюжеті Оксани Буньківської.

Нагадаємо, уряд США може виплатити кожному американцю по $1000 через карантин.

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