Почти 200 тыс. грн за нарушение карантина: как Польша борется с Covid-19

За неделю в Польше количество подтвержденных случаев возросло более чем 600. На сегодня (25 марта) зафиксировано 927 больных и 12 смертей. Поэтому здесь тоже объявлено особое состояние эпидемии и от вчера действуют новые ограничения.

До 11 апреля по всей Польше запрещено выходить на улицу, кроме некоторых случаев, например — проезд до работы, если ты помогаешь, как волонтер бороться с коронавирусом. Разрешено также выйти за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку и прогуляться с собакой. Но вместе должно быть не более двух человек.

Ограничения действуют и в общественном транспорте. В трамвай или автобус может одновременно сесть половина от сидячих мест. На улице Кракова выехало больше транспорта.

Новые правила полностью запрещают любые массовые скопления людей, никаких собраний, конференций, концертов и вечеринок.

Для тех, кто находится на 14-дневном карантине, создали государственое мобильное приложение, через которое строго контролируют, чтобы человек не выходила из своего дома. Дважды в день каждый, кто на самоизоляции, обязан сделать селфи, вместе с локализацией, и отправить фото на специальное приложение.

От 20 марта, штраф за нарушение карантина вырос до 30 тыс. злотых, это почти 200 тыс. грн. Люди все равно его нарушают, на днях поймали 4 украинца, которые во времени карантина пошли в магазин.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Кракове люди выходят из дома только за продуктами.

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