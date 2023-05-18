Командувача Сил ТрО Танцюру вже двічі намагалися вбити спецслужби РФ – ЗМІ
Російські спецслужби вже двічі намагалася вбити командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру. Остання спроба була 2 травня, коли власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про нібито смерть генерала під Бахмутом.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у військових колах.
Тоді заяви російського воєнного злочинця спростував речник командування Сил ТрО Денис Зелінський, назвавши їх черговим фейком російської пропаганди.
Проте співрозмовники видання кажуть, що на Танцюру справді скоїли замах, і це була вже друга спроба.
Російська артилерія обстріляли колону, влучивши в автівку, в якій мав їхати командувач. Проте того дня він сів у машину супроводу, якій вдалося виїхати з-під обстрілу.
Перед цим наші військові дізналися, що росіянам відомий детальний маршрут пересування Танцюри на фронті, тому встигли внесли зміни.
В обох випадках досі невідомо, від кого росіяни отримали інформацію.
Генерал-майора Ігоря Танцюру призначили командувачем Сил тероборони ЗСУ 15 травня 2022 року.
Фото: Military Media Center