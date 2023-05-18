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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Командувача Сил ТрО Танцюру вже двічі намагалися вбити спецслужби РФ – ЗМІ

Ігор Танцюра

Російські спецслужби вже двічі намагалася вбити командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру. Остання спроба була 2 травня, коли власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про нібито смерть генерала під Бахмутом.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у військових колах.

Тоді заяви російського воєнного злочинця спростував речник командування Сил ТрО Денис Зелінський, назвавши їх черговим фейком російської пропаганди.

Проте співрозмовники видання кажуть, що на Танцюру справді скоїли замах, і це була вже друга спроба.

Російська артилерія обстріляли колону, влучивши в автівку, в якій мав їхати командувач. Проте того дня він сів у машину супроводу, якій вдалося виїхати з-під обстрілу.

Перед цим наші військові дізналися, що росіянам відомий детальний маршрут пересування Танцюри на фронті, тому встигли внесли зміни.

В обох випадках досі невідомо, від кого росіяни отримали інформацію.

Генерал-майора Ігоря Танцюру призначили командувачем Сил тероборони ЗСУ 15 травня 2022 року.

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Командувача Сил ТрО Танцюру вже двічі намагалися вбити спецслужби РФ – ЗМІ

Фото: Military Media Center

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, замах, ЗСУ, ПВК Вагнера, Російська агресія, Територіальна оборона
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