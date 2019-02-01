Марихуана в медицині: що лікує та чи дозволять в Україні
Полегшити страждання майже трьох млн українців хоче юрист Геннадій Шабас. На сайті Верховної Ради він зареєстрував електронну петицію. У ній просить депутатів дозволити використання марихуани в медицині.
Мова – не про наркоманське зілля, а про медичний канабіс. Бо поки у нас діє заборона, процвітає чорний ринок.
Препарати з марихуаною знімають біль, коли традиційні ліки вже безсилі. Це десятки тяжких діагнозів – розсіяний склероз, епілепсія, рак.
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МОЗ пропонує легалізувати медичний канабіс в Україні
Підтримати петицію закликала і очільниця МОЗу Уляна Супрун. Мовляв, канабіс для медичних потреб дозволили вже багато країн. Приміром, в Чехії ще 6 років тому.
Що ліки з коноплями підуть у підпілля боятися на варто, заспокоюють вітчизняні фармацевти. На чорному ринку вони будуть не затребувані, бо коштуватимуть значно дорожче, ніж нелегальне зілля.
До слова, в аптеках Польщі з’явилася перша партія медичної марихуани.