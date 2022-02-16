Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не лякають жодні прогнози та жодні вороги.

Про це 16 лютого президент Зеленський заявив, перебуваючи у Маріуполі.

Український лідер повідомив, що захисники України, які боронять кордони та мир в країні, є справжніми героями, а дипломати та керівники міжнародних організацій, що залишились в державі – є справжніми друзями України.

– Ми не відступимося і не поступимося. Нас єднає ваша сила, ваша воля, непохитність та незламність, мужність та мудрість. Нас єднають всі ці вісім років, а особливо – зараз. Нас не лякають жодні прогнози, жодні люди, жодні вороги, нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17 лютого, і весь березень, і квітень, і вересень, і грудень. Як день, так і місяць – неважливі, – сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що важливою є різниця між 2014 та 2022 роками.

– Ми маємо прекрасні, міцні Збройні сили України, маємо прекрасні дипломатичні, волонтерські сили і сили національного спротиву усієї України. Сили захищати нас, свою землю та сили не піддаватися на будь-які провокації, сили здолати шлях до знову мирної та знову єдиної України. Ми прокладаємо цей шлях разом, – сказав Зеленський.

Він додав, що для нього велика честь бути президентом України.

В Україні сьогодні, 16 лютого, вперше відзначають День єднання, свято, що було встановлено президентом Зеленським 14 лютого.

В указі про запровадження свято йшлося, що дата встановлена з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Відтепер 16 лютого в Україні щороку відзначатиметься День Єднання.

Додамо, що в День Єднання на всіх телеканалах України відбувається марафон єдності #UAразом. Дивіться другу частину онлайн-трансляції марафону єднання на телеканалі ICTV та на сайті Факти ICTV.