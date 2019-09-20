Пожежа в Токіо Стар: головному інженеру вручили підозру

Головному інженеру трагічно відомого одеського готелю Токіо Стар вручили підозру.

Чоловік, що з 2009 року відповідав за пожежну безпеку у приміщенні та керував електриками, на думку слідства, не виконував своїх професійних обов’язків.

Внаслідок чого в ніч проти 17 серпня у номерах готелю через пожежу загинуло дев’ять осіб. Якщо провину інженера доведуть, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Токіо Стар вже закривали у 2012 році саме за порушення пожежної безпеки, згодом готель відновив роботу через зміну суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, 17 серпня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей.

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