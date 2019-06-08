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Роботи-маніпулятори, дрони та боліди – фестиваль ТехноАртКПІ у Києві

Роботи-маніпулятори, спортивні боліди, ракети – ці та багато інших студентських розробок показали сьогодні  в Київські політехніці. Фестиваль ТехноАртКПІ покликаний довести, що професія інженер – це цікаво та перспективно.

Авто  здатне розганятися  до 100 км за годину всього за 4 секунди.  Його  майбутні інженери зібрали власноруч у студентських лабораторіях.

Перший болід створили 2014 року. Нині працюють вже над п’ятим. І щороку  команда КПІ бере участь у міжнародних змаганнях Formula Student, які вже понад півстоліття організовує Співтовариство автомобільних інженерів.

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Крутити гайки це не буденність. Ці знання  перспективні та корисні, не сумніваються студенти-розробники робота-розміновувача. Їхня машина оснащена системами дистанційного керування та машинного зору, тож здатна самостійно орієнтуватися на місцевості.

Робот-маніпулятор, який здатен перекладати речі з місця на місце.

Яна почала збирати його  ще школяркою. Маніпулятор  легший та набагато швидший,  ніж аналоги. Може не лише переміщувати предмети, але й повертати їх. В цьому його унікальність. На конкурсі винахідників  у Європейському союзі Яна взяла срібло.

До слова, Amazon, Mercedes та Uber: конференція робототехніки у Монреалі.

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