Роботи-маніпулятори, дрони та боліди – фестиваль ТехноАртКПІ у Києві

Роботи-маніпулятори, спортивні боліди, ракети – ці та багато інших студентських розробок показали сьогодні в Київські політехніці. Фестиваль ТехноАртКПІ покликаний довести, що професія інженер – це цікаво та перспективно.

Авто здатне розганятися до 100 км за годину всього за 4 секунди. Його майбутні інженери зібрали власноруч у студентських лабораторіях.

Перший болід створили 2014 року. Нині працюють вже над п’ятим. І щороку команда КПІ бере участь у міжнародних змаганнях Formula Student, які вже понад півстоліття організовує Співтовариство автомобільних інженерів.

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Крутити гайки це не буденність. Ці знання перспективні та корисні, не сумніваються студенти-розробники робота-розміновувача. Їхня машина оснащена системами дистанційного керування та машинного зору, тож здатна самостійно орієнтуватися на місцевості.

Робот-маніпулятор, який здатен перекладати речі з місця на місце.

Яна почала збирати його ще школяркою. Маніпулятор легший та набагато швидший, ніж аналоги. Може не лише переміщувати предмети, але й повертати їх. В цьому його унікальність. На конкурсі винахідників у Європейському союзі Яна взяла срібло.

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