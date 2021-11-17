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Може збільшитися до 20 грн: з 1 січня зросте ціна на проїзд у приватних маршрутках Києва

Юля Захарченко редакторка стрічки

З 2022 року зросте вартість проїзду у приватних маршрутках Києва, слідом за громадським транспортом. Про це вже заявили представники Всеукраїнського об’єднання пасажирських перевізників.

Проте наразі ще не відомо, на скільки зросте ціна, оскільки приватники ще не визначилися. Найімовірніше, вартість однієї поїздки коштуватиме також коштуватиме до 20 грн.

Фото: КМДА

В асоціації розкритикували ідею Київської міської державної адміністрації вдвічі підвищити вартість квитків у громадському транспорті. Приватники переконані, що оптимальна ціна проїзду у метро чи автобусі становить близько 15 грн.

Напередодні у Київській міській державній адміністрації повідомили, що вартість проїзду на громадському транспорті у Києві піднімуть з нового року до 20 грн. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, востаннє ціну переглядали три роки тому, а за цей час вартість палива та електрики суттєво змінилися.

Водночас діятимуть знижки на оплату проїзду під час купівлі квитків електронною Карткою киянина (за відсутності пільг) або проїзним квитком.

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