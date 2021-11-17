Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Может увеличиться до 20 грн: с 1 января вырастет цена на проезд в частных маршрутках Киева

Юля Захарченко редактор ленты

С 2022 года вырастет стоимость проезда в частных маршрутках Киева, вслед за общественным транспортом. Об этом заявили представители Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

Однако в настоящее время неизвестно, на сколько вырастет цена, поскольку частники еще не определились. Вероятнее всего, стоимость одной поездки будет также стоить до 20 грн.

Фото: КГГА

В ассоциации подвергли критике идею Киевской городской государственной администрации вдвое повысить стоимость билетов в общественном транспорте. Частники уверены, что оптимальная цена проезда в метро или автобусе составляет около 15 грн.

Накануне в Киевской городской государственной администрации сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве поднимут с нового года до 20 грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, последний раз цену пересматривали три года назад, а за это время стоимость топлива и электричества существенно изменились.

В то же время будут действовать скидки на оплату проезда при покупке билетов по электронной Карте киевлянина (при отсутствии льгот) или проездном билете.

Читайте
Как оформить карточку киевлянина

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В школах Киева возобновят очное обучение с 22 ноября — Кличко
В школах Киева возобновят очное обучение с 22 ноября — Кличко
Как оформить карточку киевлянина
Как оформить карточку киевлянина
Кличко объяснил рост стоимости проезда в Киеве с января
Кличко объяснил рост стоимости проезда в Киеве с января
Начальные классы могут вернуться в школы на следующей неделе — Кличко
Начальные классы могут вернуться в школы на следующей неделе — Кличко
До 20 грн за поездку: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
До 20 грн за поездку: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
В Киеве разоблачили схему отмывания средств на закупках аппаратов ИВЛ
В Киеве разоблачили схему отмывания средств на закупках аппаратов ИВЛ
В Киеве неизвестный открыл стрельбу из авто и ранил мужчину
В Киеве неизвестный открыл стрельбу из авто и ранил мужчину
Готовлюсь к 12 раундам: Далакян о предстоящей защите титула и стиле соперника
Готовлюсь к 12 раундам: Далакян о предстоящей защите титула и стиле соперника
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка