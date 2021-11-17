Может увеличиться до 20 грн: с 1 января вырастет цена на проезд в частных маршрутках Киева

С 2022 года вырастет стоимость проезда в частных маршрутках Киева, вслед за общественным транспортом. Об этом заявили представители Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

Однако в настоящее время неизвестно, на сколько вырастет цена, поскольку частники еще не определились. Вероятнее всего, стоимость одной поездки будет также стоить до 20 грн.

В ассоциации подвергли критике идею Киевской городской государственной администрации вдвое повысить стоимость билетов в общественном транспорте. Частники уверены, что оптимальная цена проезда в метро или автобусе составляет около 15 грн.

Накануне в Киевской городской государственной администрации сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве поднимут с нового года до 20 грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, последний раз цену пересматривали три года назад, а за это время стоимость топлива и электричества существенно изменились.

В то же время будут действовать скидки на оплату проезда при покупке билетов по электронной Карте киевлянина (при отсутствии льгот) или проездном билете.

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