Может увеличиться до 20 грн: с 1 января вырастет цена на проезд в частных маршрутках Киева
С 2022 года вырастет стоимость проезда в частных маршрутках Киева, вслед за общественным транспортом. Об этом заявили представители Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.
Однако в настоящее время неизвестно, на сколько вырастет цена, поскольку частники еще не определились. Вероятнее всего, стоимость одной поездки будет также стоить до 20 грн.
В ассоциации подвергли критике идею Киевской городской государственной администрации вдвое повысить стоимость билетов в общественном транспорте. Частники уверены, что оптимальная цена проезда в метро или автобусе составляет около 15 грн.
Накануне в Киевской городской государственной администрации сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве поднимут с нового года до 20 грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, последний раз цену пересматривали три года назад, а за это время стоимость топлива и электричества существенно изменились.
В то же время будут действовать скидки на оплату проезда при покупке билетов по электронной Карте киевлянина (при отсутствии льгот) или проездном билете.