Сергій Марченко, міністр фінансів України, вважає, що становище у країні зараз дуже складне.

Про це він розповів у інтерв’ю The Economist.

Видання зазначає, що Україна увійшла у війну в добрій формі – економіка зростала у квартальному обчисленні майже на 7%; високі ціни на експорт зерна, заліза та сталі; добре регульована банківська галузь та дефіцит державного бюджету у розмірі менш як 3% ВВП минулого року. Крім того, борг становив трохи менше ніж 50% ВВП.

Нині ж під час війни пенсії та бюджетні зарплати продовжують виплачувати, навіть у районах, що перебувають під російською окупацією. Більшість підприємств також платить зарплату своїм співробітникам, навіть якщо вони не можуть працювати у звичайному режимі або взагалі не працюють. Дивно, але податки на заробітну плату знизилися лише на 1%, каже міністр.

Раніше Світовий банк прогнозував, що ВВП України скоротиться приблизно на 45% у 2022 році, а Марченко каже, що на 44%.

Митні надходження, що становлять значну частину податків, упали приблизно до чверті довоєнного рівня. Зарплати військовим – ще один великий тягар для держбюджету. За словами міністра, все це призводить до дефіциту фінансування приблизно $5 млрд щомісяця. Це приблизно 5% виснаженого ВВП України на місяць, поки триває війна.

Зараз дивляться

Вийти з цього можна шляхом того, що Нацбанк друкує більше грошей. Почасти також шляхом випуску військових облігацій, якими уряд нині виплачує близько 11% річних, що від рівня інфляції. Але основне джерело має бути закордонним, і США саме та країна, на яку покладають великі надії.

28 квітня президент Джо Байден заявив, що просить Конгрес санкціонувати додаткові $33 млрд допомоги для України. Палата представників проголосувала за збільшення суми до $40 млрд. Більшість грошей піде на озброєння, але не менше $8,5 млрд — на економіку України.

Наша країна наразі отримала гранти на загальну суму близько $4,5 млрд проти бюджетного дефіциту в $15 млрд.

Марченко побоюється, що якщо війна затягнеться на три-чотири місяці, то будуть потрібні болючі заходи, зокрема різке підвищення податків та різке скорочення витрат.

Міністр також боїться, що українську економіку, яка за останні роки стала досить ринковою та вільною, може охопити хвиля націоналізації, нівелювавши досягнення останніх років.

Ще більш нагальна проблема для України – це збирання врожаю.

По всій країні вже завершився посівний сезон цьогорічного врожаю пшениці, ячменю, соняшника (на олію) та інших зернових та основних культур. Попри війну, вдалося засіяти приблизно 80% посівних площ. Сам збір не має стати великою проблемою, а ось найскладніше – вивезти товар із країни.

Присутність російського флоту в Чорному морі блокує роботу головного порту України у місті Одеса. Те саме стосується портів у Бердянську та Маріуполі та інших. Наразі зернові елеватори країни здебільшого заповнені нещодавно зібраним озимим урожаєм, який у звичайних умовах уже б відправили за кордон.

Не менш складно перетнути кордон України з ЄС, оскільки митні та фітосанітарні перевірки створюють 10-кілометрові затори на пунктах в’їзду.

Оскільки Україна не є членом Євросоюзу, на його територію може в’їхати лише обмежена кількість українських вантажівок. Бюрократія гальмує всю роботу. І якщо це не буде невдовзі розблоковано, то Європа та весь світ зіштовхнуться з гострою нестачею продовольства після збирання врожаю у вересні.