Мислити по-іншому: в Києві пройшов науковий пікнік

Зробити хімічний експеримент, дізнатися більше про власний організм, послухати дивовижні історії науковців зі станції Вернадскього у Антарктиді. Усе це можна на наукових пікніках у центрі Києва, розповісти про науку зголосилося майже півсотні установ.

Читайте: Українка потрапила до світового рейтингу молодих вчених-іноваторів

Науковий пікнік у столиці відвідала міністр освіти Анна Новосад. Тут вона не лише як чиновник, а як зацікавлений глядач.

Прогулявшись між стендами Анна Новосад хвалиться, що нині в українській школі викладають краще, ніж 10 років тому.

Це саме той ефект, якого хотіли досягнути організатори. Привернути увагу до науки та спонукати відвідувачів мислити по-іншому.

У столиці наукові пікніки проводять з 2013 року. Досвід перейняли у Польщі, тепер же наукові пікніки стали популярними по всій Україні.

Нагадаємо, американські дослідники створили куленепробивний матеріал.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.