Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки

Київський PinchukArtCentre презентує відразу три виставки – рефлексії на тему війни та того, як змінювалась Україна, виборюючи незалежність. Для цього обрали різні форми: документальні фільми, фотопортрет і сучасні інсталяції.

– Мистецтво – як кисень, якщо немає кисню – ми не можемо дихати. Ця війна не тільки за територію України, а й за націю, ідентичність та культуру. Наша роль як культурної інституції – показати, що українська культура неймовірно потужна і багата, – каже артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Два горизонти України – минуле і сьогодні, мандрівка географією і часом – це Траєкторія польотів Жанни Кадирової. Недобудована багатоповерхівка на синьо-жовтому тлі, вирізки з газет 2012-го, а також мапа України з цегли – всі ці ще довоєнні роботи художниці нині набули нових сенсів.

Фігури, виготовлені зі знайденого на деокупованих територіях порепаного металу. Експозиція з іронічною назвою Безпечна війна – це звернення до Заходу.

– Нашу війну за кордоном зазвичай сприймають, як щось абстрактне і далеке. Тож навмисно фарбуючи метал, я його позбавляю гостроти, – каже художниця Жанна Кадирова.

Митці у війну закарбовують і особисті переживання, й історію українців у трагічний момент. Історія стосунків Пьотра Армяновського – хроніка спостережень за змінами відносин у суспільстві.

Виставка охоплює роки перед Революцією Гідності, російський напад на Україну у 2014 році та період повномасштабного вторгнення. Митець заохочує відвідувачів робити висновки з минулого та міркувати про майбутнє повоєнної України.

А французький фотограф JR у серії чорно-білих портретів Навиворіт. Ми тут нагадує, що кожен українець – учасник поточних подій і борець за майбутнє країни.

Це історія, озвучена голосами самих українців. Художник закликає людей ділитися власними думками й досвідом у форматі аудіозапису. А ще – зробити власний портрет у фотокабінці та наклеїти його у PinchukArtCentre.

Портрети збиратимуть весь період роботи виставки – до 7 січня 2024 року.

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