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Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки

Киевский PinchukArtCentre представляет сразу три выставки — рефлексии на тему войны и того, как менялась Украина во время борьбы за независимость. Для этого выбрали разные формы: документальные фильмы, фотопортрет и современные инсталляции.

— Искусство — как кислород, если нет кислорода — мы не можем дышать. Эта война не только за территорию Украины, но и за нацию, идентичность и культуру. Наша роль как культурной институции — показать, что украинская культура невероятно мощная и богатая, — говорит арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

Два горизонта Украины — прошлое и сегодня, путешествие по географии и времени — это Траектория полетов Жанны Кадыровой. Недостроенная многоэтажка на сине-желтом фоне, вырезки из газет 2012-го, а также карта Украины из кирпича — все эти еще довоенные работы художницы сейчас приобрели новые смыслы.

Фигуры изготовлены из найденного на деоккупированных территориях порепанного металла. Экспозиция с ироничным названием Безопасная война — это обращение к Западу.

— Нашу войну за рубежом обычно воспринимают как нечто абстрактное и далекое. Поэтому намеренно окрашивая металл, я его лишаю остроты, — говорит художница Жанна Кадырова.

Художники в войну запечатлевают и личные переживания, и историю украинцев в трагический момент. История отношений Петра Армяновского — хроника наблюдений за изменениями отношений в обществе.

Выставка охватывает годы перед Революцией Достоинства, российское нападение на Украину в 2014 году и период полномасштабного вторжения. Художник призывает посетителей делать выводы из прошлого и размышлять о будущем послевоенной Украины.

А французский фотограф JR в серии черно-белых портретов Наизнанку. Мы здесь напоминает, что каждый украинец — участник текущих событий и борец за будущее страны.

Это история, озвученная голосами самих украинцев. Художник призывает людей делиться собственными мыслями и опытом в формате аудиозаписи. А еще сделать собственный портрет в фотокабинке и наклеить его в PinchukArtCentre.

Портреты будут собирать весь период работы выставки — до 7 января 2024 года.

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