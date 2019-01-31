Митне пекло для водіїв: нові складнощі з розмитненням авто

Митники звітують – за час пільгового періоду до бюджету вже надійшло майже 3 млрд гривень від розмитнення авто на іноземній реєстрації. В уряді заявили – очікують цифру вчетверо більше. Та насправді, як з’ясувалося, процес легалізації вживаного автомобіля завезеного з закордону непростий.

Факти вже розповідали про багатогодинні черги на митницях західного регіону. Та це лише перший етап на складному шляху до законних українських номерів.

Після митного пекла на водіїв чекає багатоденні черги для отримання сертифікату відповідності на автомобіль. У відповідних лабораторіях фахівці вивчають чи можуть Mercedes та BMW їздити по наших дорогах. Хто не хоче чекати – напівлегальні ділки пропонують свої послуги.

Те, що дозволено в Євросоюзі наша країна виявляється, не визнає.

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Сертифікат відповідності в державних лабораторіях коштує приблизно 2200 грн. Та існує чимало посередників, які обмежують вартість лише власним апетитом. Обіцяють сертифікувати євробляхи за 3500 – 4500 грн та автівок, що завезені зі США за 8 тис. Та найголовніше – попри ажіотаж по всій країні, потрібний документ ділки оформлять за один день.

Найближчим часом Україна та ЄС не підпише угоду про взаємне визнання сертифікатів, тож слід в середині країни робити прозорі правила гри – переконаний автоексперт Олег Назаренко. Інакше, з огляду на ажіотаж, за нинішньої ситуації виграє лише чорний ринок.

До слова, розмитнення євроблях за знижкою: чи вигідно та які проблеми на кордоні.

Опубліковано Cічень, 31 в 21:37



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