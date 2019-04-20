На Миколаївщині атовцям відмовляють у наданні житла

Традиційні відмови чиновників у наданні житла тепер почули й учасники бойових дій райцентру Новий Буг на Миколаївщині.

Станіслав Гончаренко воював на сході з першою хвилею мобілізації. Після контузії повернувся додому, одружився і вже п’ятий рік чекає від міської влади обіцяне житло. Разом з подружжям мешкають батько, мама, троє молодших братів і сестра.

Торік міський голова обіцяв придбати житло п’ятьом сім’ям. Але досі обіцянку не виконав, та й не планує і цього року. Ошукані атовці за підтримки волонтерів прийшли з вимогами до міської ради.

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Увесь мітинг інвалід війни Сергій Гулько ледве стримував емоції. З першою хвилею мобілізованих пройшов Дебальцеве. У рідному місті четвертий рік на квартирній черзі.

Забезпечити всіх охочих житлом немає змоги, адже немає грошей, – заявив атовцям міський голова. Його пріоритети: освітлення вулиць і очистка каналізації. Серед найбільших видатків: 2 млн. грн. на генплан міста. $10 тис. на помешкання хоча б для однієї родини – дорого.

За годину спілкування конкретних обіцянок ветерани так і не почули. Міський голова запросив трьох їхніх представників до себе на понеділок. Учасники мітингу сподіваються вмовити голову зрушити чергу на житло і придбати цьогоріч хоча б маленьку однокімнатну квартиру – для Інни і Станіслава Гончаренків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Херсоні може впасти житловий будинок.

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