На Рівненщині СБУ почала операцію проти видобутку та продажу бурштину

На Рівненщині СБУ розпочала масштабну операцію проти незаконного видобутку і продажу бурштину.

Зараз в одному з районів силовики проводять більше десятка обшуків у помешканнях нелегальних старателів та затримують підозрюваних.

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Уже вилучили велику кількість бурштину, мотопомпи, гроші та вогнепальну зброю. Більше інформації СБУ обіцяє оприлюднити згодом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Житомирщині викрили суддю, яка сприяла видобутку бурштину.

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