На Рівненщині закрили терапію райлікарні: 15 сіл тепер без медобслуговування

На Рівненщині у Великих Межиричах закрили терапевтичне відділення райлікарні, яке обслуговувало жителів 15 сіл, а це – тисячі людей. Тепер районній владі воно невигідне. Лікарняні ліжка порожні. Усіх пацієнтів виписали примусово. За рік там на стаціонарі пролікувалося понад три сотні селян.

Тепер людям доведеться їздити 30 кілометрів до райлікарні в Корець. Прямого автобуса туди немає.

Чиновники нарікають на брак грошей від держави. А самі фінансувати медустанови не можуть, бо навіть на зарплати медикам не вистачає.

Читайте: Здали в експлуатацію недоробленою: в лікарні Охтирки обвалилася стеля

Люди ж таким ставленням до себе обурені і погрожують навіть перекрити міжнародну трасу, якщо відділення не відновить роботу.

Лікарня в сусідньому Гощанському районі, попри проблеми з держфінансуванням, нікого не звільнила, ще й завезла сучасне обладнання. Нові завезені установки мають хірурги лише трьох з 18 райлікарень області. В цій лікарні навчилися виходити з ситуації, аби не втрачати кваліфікованих працівників – застосовують спеціальні економічні ходи, щоб зменшити дефіцит зарплати.

Та там є співпраця з районною владою. І за останніх кілька років в цю лікарню вклали 9 млн грн. Сюди пацієнтів навпаки – заманюють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як годують пацієнтів в українських лікарнях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.