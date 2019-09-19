На канаті з 20-метрової висоти. Безпарашутні навчання миколаївських десантників

Миколаївські десантники відпрацювали без парашутне десантування. Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади спускались на землю з вертольоту Мі-8 з 20-метрової висоти у повному бойовому спорядженні. Навички дозволять армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, у тил противника.

На канаті з 20-метрової висоти – військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади виконують безпарашутне десантування в повному бойовому спорядженні. Їхнє завдання – швидко спуститися з вертольота Мі-8 і зайняти оборону з автоматом напоготові.

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Два кола десантування за допомогою каната – і бійці піднімаються в небо. Цього разу відпрацьовують евакуацію із землі. Настанови офіцерів – лаконічні.

Бійці висять на міцній страховці за сотні метрів над землею. Два місяці вони попередньо тренувалися на малій висоті.

Це не атракціон, а бойова необхідність, – стверджують офіцери. Знання методів евакуації поранених знадобляться там, де це неможливо зробити наземною технікою.

Попереду в десантників стрибки з парашутом, стрільби на полігоні й теоретичні заняття. І так увесь час, аж поки частина знову не вирушить у ротацію на схід.

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