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На Тернопільщині обвалився автомобільний міст: коли відремонтують

Безвідповідальність та безкарність на кожному кроці. На Тернопільщині обвалився автомобільний міст – у селі Лисівці половина конструкції рухнула у річку.

Переправі – півстоліття. Важкий транспорт, який тут снує зранку до ночі, ніхто не зважує, всі знали, що рано чи пізно конструкція рухне.

Шляховики запевняють, цього року міст планували відремонтувати за 15 мільйонів гривень.

Тепер дорожники вивчатимуть – чи можна відновити міст. І міркують, як контролювати важковаговиків. Адже на Тернопільщині дві сотні родовищ корисних копалин. Підприємства, які відправляють вантажівки у дорогу, рідко дотримуються допустимої тоннажності.

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До слова, чому чиновникам вигідно ремонтувати мости, а не зводити нові.

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