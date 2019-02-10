Від вібрації тріщать хати: жахливий стан траси на Черкащині

Дорога державного значення, що проходить цим селом, більше схожа на сито.

Від бездоріжжя страждають не лише водії, а й люди, котрі живуть обабіч траси. Коли фура потрапляє в яму або ж об’їжджає вибоїни ближче до двору від вібрації тріщать хати.

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Раніше Факти ICTV писали про ремонт доріг в Україні 2019. За які дороги візьмуться першими.

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