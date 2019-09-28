Надзвичайна активність ворожих снайперів: як російські найманці користуються перемир’ям

Втрати на фронті. 27 вересня під час ворожого обстрілу поранення несумісні з життям дістав один український військовий.

Бойовики відкривали вогонь 24 рази, зокрема із забороненого Мінськими угодами озброєння. Гатили по позиціях об’єднаних сил поблизу Водяного, Павлополя, Авдіївки, Новотошківського, Травневого.

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Останні кілька тижнів бойовики гатять як з крупнокаліберних кулеметів так і мінометів. Найбільше обстрілів з подібної зброї припадає на Маріупольський напрямок та околиці Мар’їнки.

Окремо військові відзначать активність ворожих снайперів. Поки не впала зеленка ті обладнують закриті позиції аби відпрацювати по нашій лінії оборони. В Мар’їнці під час інженерних робіт саме від влучного пострілу снайпера бойовиків загинув один піхотинець.

Нині на фронті чимало нових контрактників, але є й ті, хто пам’ятають початок війни і досі лишається на передовій.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартує черговий осінній призов на строкову службу в Збройні сили України та інші силові структури.

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