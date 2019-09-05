На Запоріжжі знайшли залишки храму, якому 4 тис. років

Прадавній храм, якому чотири тисячі років, знайшли запорізькі археологи. На острові Хортиця вони випадково натрапили на святилище Бронзової доби. Історики припускають: саме на тій доісторичній кумирні наші пращури дякували своїм богам за вдале подолання дніпровських порогів на шляху до Візантії.

Єдиний камінь, що ледь стирчав з-під землі, помітив історик Дмитро Ніконенко. Та коли почали копати, на поверхні з’явився чималий поганський храм.

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Археологи вважають: це лише частина цілого культового комплексу. Адже неподалік 6 років тому знайшли прадавнє святилище, що стало однією із туристичних принад Хортиці.

Вже зо три тижні археологи шар за шаром знімають ґрунт. Під камінням історики сподіваються відшукати пам’ятки Бронзової доби. Кажуть: на скарби розраховувати марно, та натрапити на рештки посуду – можливо. Нині пошуковці прискіпливо обчищають кам’яну споруду від ґрунту та піску і сподіваються на нові знахідки тієї епохи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Чернігові археологи знайшли могилу з дитиною XII століття.

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