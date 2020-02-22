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На жінку впала полиця в потязі: хто винен і чи буде компенсація

Пані Наталя вже 10 днів не встає з ліжка, вона опинилася в лікарні після звичайної подорожі залізницею. У потязі Київ-Бердянськ їй дісталося нижнє бокове місце плацкарту. Та щойно жінка розмістилася, як раптом на неї впала верхня полиця з пасажиром.

Постраждала розповідає: спочатку думала, що травми не значні, але за кілька хвилин уже не могла поворухнутися. Залізничники викликали на найближчу станцію швидку, лікарі вкололи знеболювальне.

Уже в Пологівській лікарні, куди Наталю відвезли друзі, у неї діагностували перелом хребта.

Попереду в травмованої кілька місяців реабілітації. Лікарі кажуть – жінка була за крок від тяжкої інвалідності.

Пані Наталя сподівається на компенсацію, бо на лікування вже витратила майже 5 тис. грн, які позичила в друзів. Нині збирає всі необхідні довідки й чеки.

Натомість в Укрзалізниці інша позиція щодо інциденту. За їхньою версією, в усьому винен пасажир, який їхав зверху. Запевняють, перед кожним  рейсом усі потяги перевіряє спеціальна комісія – і полиця була справна.

Факти ICTV раніше писали про те, що у поїзді Херсон-Львів обірвалась полиця.

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