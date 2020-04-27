На Житомирщині тривають пожежі, тліють торфовища

Пожежі на Житомирщині ще тривають. Нині палає на трьох локалізованих осередках – Острови, Можари, Першотравневе.

Водночас, великий осередок вогню біля села Нагоряни вдалося загасити. Пожежі на Житомирщині тривають з 16 квітня. Вогонь знищив та пошкодив 38 житлових і 43 нежитлових споруди.

Причину пожеж і досі встановлюють правоохоронці. Але селяни переконані: це був навмисний підпал. Мовляв, загоряння лісів в них трапляються щороку, коли починається сезон шашликів та грибників. Але цього разу пожежі масштабніші.

Докладніше дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у зоні відчуження ліквідували всі осередки пожежі.

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