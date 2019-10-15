Найбільший сільський фестиваль у Польщі: Осінній редик у Щавниці

Понад 1000 овець пройшло вулицями польської Щавниці, це так званий Осінній редик, повернення тварин із полонин. Найбільший сільський фестиваль, коли пастухи приганяють худобу з гір додому.

Така місцева подія вже не один рік притягує сюди туристів. Двічі на рік, навесні та восени, вони спеціально приїжджають, щоб подивитися на видовище і спробувати місцевих сирів.

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Олена шукає схожі події, розробляє різні маршрути та організовує екскурсії в гори. Це її хобі та стиль життя. Колишня киянка, вже понад три роки живе у Новому Тарґу.

Тепер намагається організовувати екскурсії 2-3 рази на місяць. Охочі через соцмережі зголошуються на такі виїзди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

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