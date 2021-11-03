З початку 2021 року в Україні відчутно зросли ціни на м’ясо. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Значно подорожчало куряче філе: якщо в грудні 2020 року воно в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то станом на вересень 2021-го його вартість вже становила 115,10 грн за кілограм.

Тобто ціни на куряче філе від початку року зросли на 25,5%.

Ще більше зросла вартість птиці (курячих тушок): з 55,96 грн за кілограм у грудні до 71,40 грн за кілограм станом на вересень поточного року (тобто на 27,6%).

Яловичина з початку року подорожчала на 18,8%. Так, якщо наприкінці минулого року вартість цього м’яса в середньому становила 144,82 грн за кілограм, то у вересні потрібно було віддати вже 172,04 грн.

А ціни на свинину стали вищими на 7,4%. У грудні кілограм цього м’яса можна було придбати в середньому за 115,86 грн. У вересні ж 2021 року середня вартість свинини становила 124,45 грн за кілограм.

За прогнозами Національного банку України, пік зростання споживчих цін припав на вересень та очікувався в жовтні 2021 року. Надалі в НБУ прогнозували, що інфляція почне сповільнюватися й знизиться до кінця року до однознакового рівня.

За даними Держстату, у вересні цього року продукти харчування в Україні здорожчали на 1,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (на 13,6%), сало, овочі, молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, масло, хліб.